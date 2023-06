Maltempo, sott'acqua il Salento e il Barese: allerta per domani. Ecco quando arriverà il caldo africano

Ancora pioggia e temporali fino al week end, in Puglia, con un'allerta gialla meteo diramata dalla Protezione civile per tutta la giornata di domani, mercoledì 14 giugno. Chi attende notizie dell'arrivo di una estate più decisa, però, non tema: secondo i meteorologi di ilmeteo.it a partire dal 20 giugno prossimo il caldo africano stringerà l'Italia e il Sud in una morsa.

Cosa accadrà

L'anticiclone sub-tropicale, che finora ha latitato facendo sentire la sua assenza, si sposterà verso il nostro Paese accompagnando la risalita della temperatura, che toccherà picchi di 40 °C.

L'alta pressione sub-sahariana darà il via ad una fase molto calda, con temperature in forte aumento, «diffusamente oltre le medie climatiche del periodo».

Intanto l'ultimo bollettino della Protezione civile regionale mette in guardia da possibili allagamenti in alcuni Comuni del Salento, dopo le piogge violente che stamattina hanno trasformato in fiumi le strade di Lequile. A rischio altri 19 Comuni (l'elenco nell'allegato all'articolo).