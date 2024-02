Pioggia e vento forte, allerta meteo in Puglia. Ma nelle prossime ore torna il sole. Ecco le previsioni meteo

Sembra che la forte ondata di maltempo che sta colpendo parte del nostro Paese non sia destinata a finire. Anzi, nei prossimi giorni l'Italia sarà interessata da tanta pioggia e neve abbondante in montagna per l'effetto di una nuova perturbazione che farà breccia nelle spire di una reiterata circolazione ciclonica approfonditasi in area tirrenica. Sebbene le condizioni meteo siano in progressivo peggioramento in Puglia - arrivano infatti pioggia e forte vento - la regione non verrà toccata dal vortice ciclonico. Salvo per la giornata di oggi - giovedì 29 febbraio - segnata ancora da un'allerta meteo gialla diramata dalla Protezione civile fino alla mezzanotte di oggi. Il peggioramento della situazione è dovuta anche all'approfondimento in area tirrenica di un vortice depressionario che favorirà nel corso di giovedì tempo instabile con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco - spiegano gli esperti di 3bmeteo - Fenomeni localmente intensi tra Basilicata e Puglia. Venerdì il tempo sarà variabile, con nuvolosità irregolare associata a locali piovaschi sparsi, più frequenti sul Molise. Temperature in graduale diminuzione. Venti in rinforzo. Ma vediamo insieme le previsioni meteo per i prossimi giorni.

