San Martino con pioggia e vento: allerta gialla sulla Puglia, doppia perturbazione

Prosegue l'ondata di maltempo sull'Italia per l'arrivo di una doppia perturbazione che si farà particolarmente sentire, con vento e rovesci temporaleschi, durante il fine settimana sulle regioni centrali e il sud dello stivale: è un sostenuto via vai di aria fredda atlantica che sabato 11 novembre, nel giorno di San Martino, si organizzerà in un vero e proprio ciclone.

Mentre si continua a prosciugare e a spalare fango, contare i danni e salvare il salvabile con il generoso aiuto dei volontari, prosegue il drammatico ritrovamento delle vittime dell'alluvione che si è abbattuta in Toscana dal due novembre, e arrivano le prime misure concrete di sostegno per famiglie e imprese come la sospensione dei mutui.

Chiesta inoltre, dal governatore Eugenio Guani, anche quella delle bollette.

Allerta gialla in sette regioni: anche in Puglia

Domani, mercoledì 8 ottobre, allerta arancione in Veneto e gialla in altre otto regioni tra cui la Puglia, secondo il bolletino diffuso dalla Protezione Civile.