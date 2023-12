Venti fino a 60 chilometri all'ora: allerta gialla in Puglia. A Lecce danni alle auto e parchi pubblici chiusi

Il vento forte spaventa la Puglia e in particolare il Salento. A Lecce già nel primo pomeriggio di oggi, in Viale Lo Re è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco per i rami di un'auto caduti su un'auto in sosta. Il Comune, intanto, "per prevenire il rischio di caduta alberi o rami, a tutela della pubblica incolumità, domani sabato 16 dicembre, per l’intera giornata ha chiuso la Villa Comunale, il Parco del Galateo, il Cimitero comunale e il Campo Montefusco, ad esclusione del percorso strettamente necessario a raggiungere le due strutture tensostatiche ivi presenti".

Allerta gialla in Puglia

Da ieri mattina alle 8 fino a domani sera alle 20 è allerta gialla in Puglia. Si prevedono “venti da forti a burrasca a prevalente componente settentrionale, con ulteriori rinforzi sulle aree litoranee ed appenniniche; mareggiate lungo le coste esposte".

Secondo le previsioni soffieranno venti fino a 60 chilometri all'ora.