Uragani in Italia, quali sono (i possibili) rischi della tempesta Ciaran: è allerta meteo

Ciclone atlantico con la potenza di uragano. La pressione nell’occhio di questi cicloni inglesi scenderà fino a 955 hPa, pari a quella di un uragano categoria 3, sottolinea in fondatore di Meteo.it. Nella scala utilizzata per gli uragani, la scala Saffir-Simpson, categoria 3 e un livello molto alto: la scala inizia da un minimo di 1 e arriva ad un massimo di 5, ma con il valore 3 siamo gia all’interno dei ’Major Hurricanes’, degli uragani maggiori e pericolosissimi.