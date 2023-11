Aurora boreale nei cieli d'Italia: dalle Alpi alla Puglia, spettacolo senza precedenti. Cause e spiegazione

È un fenomeno piuttosto raro, ma non impossibile. È accaduto ieri sera, 5 novembre, nei cieli del Centro-Nord Italia: lo spettacolo dell'aurora boreale ha lasciato a bocca aperta i fortunati che sono riusciti a goderselo. Il fenomeno è stato ben visibile sulle Alpi, ma in molti nelle regioni settentrionali sono riusciti a scorgerlo, dal Veneto all'Emilia-Romagna, ma anche nelle Marche e in Toscana. Avvistamenti anche in Puglia. Il cielo è stato illuminato da fasci di luce, dando vita a quei giochi di colori che è possibile osservare in luoghi come l'Islanda o la Scandinavia.