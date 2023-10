Forte vento, allerta gialla in Puglia. Parchi e cimiteri chiusi a Lecce e Taranto

Allerta gialla in Puglia per le forti raffiche di vento che dalle ore 16 di oggi e per le successive 48 ore - cioè fino alle 16 di sabato - interesseranno la regione.

Una bassa pressione sul Mediterraneo occidentale porterà nelle prime ore di domani una perturbazione che interesserà soprattutto il nord Italia e parte del centro. Sulla base delle previsioni disponibili, il dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso, segnalando la possibilità di forti venti meridionali con burrasche su Liguria, Sicilia, Puglia, Toscana, Umbria e Marche che si estenderanno verso le altre regioni. Previste precipitazioni sparse e temporali sulle regioni nord-occidentali e centrali che si estenderanno poi a nord est. Allerta arancione su ampi settori di Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna e sull'intero territorio della Liguria.