Una violenta bomba d'acqua si è abbattuta su Erchie: strade e case allagate. Disagi alla circolazione

Una vera e propria bomba d'acqua ha paralizzato ieri il centro cittadino di Erchie. Poco dopo le 13 un'abbondante precipitazione si é abbattuta sul piccolo centro del brindisino, durata quasi un'ora. Piazza Umberto I si é praticamente allagata impedendo il transito delle auto dirette verso le altre stradine oppure in direzione di Torre Santa Susanna.

Scantinate e case allagate



Scantinati e case allagate.

Sono dovuti intervenire due squadre dei Vigili del Fuoco, provenienti da Francavilla Fontana e dal comando provinciale di Brindisi. Diversi i disagi per i residenti attorno alla piazza e per gli stessi automobilisti. C'é chi si é improvvisato, sotto la pioggia, un operatore di protezione civile facendo dirottare le auto in transito verso la piazza per altre vie. Diversi automobilisti hanno dovuto fare retromarcia percorrendo controsenso la strada per non trovarsi coinvolti nell'allagamento.



C'é chi si é fermato in attesa che la pioggia rallentasse facilitando il deflusso delle acque. Disagi anche per un bar e per qualche altro esercizio commerciale.

Una bomba d'acqua che ha impressionato gli abitanti delle zone rimaste invase dall'acqua. Per fortuna solo tanto spavento e disagi soprattutto per alcuni scantinati allagati.

Allagata anche la cripta



L'acqua é penetrata pure, attraverso le scale, nella cripta sottostante la chiesa dedicata a Santa Lucia. Dalla chiesa ottocentesca si scende per 9 metri di profondità nel tempio originario. La situazione é ritornata fortunatamente alla normalità dopo qualche ora.