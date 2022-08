Maltempo, bomba d'acqua e case allagate. Auto in panne e vigneti sommersi

Una bomba d’acqua si è abbattuta nel primo pomeriggio su Manduria e campagne circostanti. Il bilancio ancora provvisorio parla di abitazioni allagate, auto in panne sommerse dall’acqua, tombini della fogna divelti e qualche faro della pubblica illuminazione abbattuto a causa del maltempo e della forte pioggia. Non ci dovrebbero essere feriti.

Vigneti allagati: si teme per il Primitivo

Preoccupazione per i vigneti del Primitivo dove è in corso la vendemmia già da diversi giorni. L’acqua che ha allagato i campi li renderà impraticabili per diversi giorni arrecando danni al raccolto e disagio agli agricoltori che non potranno entrare nei vigneti resi impraticabili dall’abbondante acqua.