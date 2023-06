Puglia, arriva l'estate: primo vero caldo e temperature in aumento. Ma con forti temporali in agguato. Le previsioni meteo

Arriva la prima fiammata di caldo estivo ma attenzione ai temporali in agguato. Il ciclone che imperversa su Portogallo, Spagna e Francia sarà il responsabile di una breve ondata di caldo africano a partire da venerdì, soprattutto al Sud e in Sicilia. Ma sono sempre in agguato forti temporali specie su Alpi e Appennini. Dal prossimo mercoledì la situazione cambierà con l'ingresso di un nuovo ciclone. Ecco le previsioni meteo anche per la Puglia.

Le previsioni

«Con l'arrivo dell'anticiclone sub-tropicale - osserva Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it. - le temperature saliranno sopra la media del periodo anche di 3-5°C. Il caldo si farà sentire soprattutto in Sicilia dove si potranno toccare i 34°C sulle zone interne ea Siracusa. Oltre i 28-30°C si registreranno in Puglia, in alcune zone della Calabria, nelle zone interne della Toscana, come a Firenze, nella Pianura Padana e sulle vallate dell'Alto Adige. La giornata più calda sembra essere quella di domenica 11 giugno quando il sole sarà prevalente su gran parte d'Italia».

I temporali

Ma l'anticiclone africano favorirà anche lo scoppio di forti temporali. «Vista la tanta energia in gioco, umidità e calore nei bassi strati dell'atmosfera - aggiunge Sanò - si verranno a creare le condizioni ideali specie durante le ore pomeridiane per lo sviluppo di forti temporali, con colpi di vento e grandinate, specie sulle Alpi e sugli Appennini.

Particolare attenzione a partire da venerdì al Nord, anche in pianura, e poi in Piemonte, su Alpi e rilievi centro-meridionali. La situazione si protrarrà nei primi due giorni della prossima settimana, da mercoledì cambierà. L' ingresso di aria più fresca dal nord Europa favorirà la genesi di un ciclone che potrebbe suonare il centro-Sud».

Venerdì 9 giugno

Al nord: atmosfera via via più instabile con temporali sparsi. Al centro: instabile solo su Marche, Abruzzo e Molise. Al sud: qualche temporale tra Basilicata e Puglia .

Sabato 10 giugno

Al nord: instabilità diffusa al mattino, poi pomeridiana sulle Alpi e in Emilia Romagna. Al centro: molto instabile quasi ovunque. Al sud: temporali di calore sui rilievi.

Domenica 11 giugno

Al nord: temporali sulle Alpi, sole e caldo altrove. Al centro: soleggiato con caldo estivo. A sud: temporali sugli Appennini, caldo estivo. Tendenza: temporali sui rilievi fino a martedì 13, poi formazione di un ciclone.