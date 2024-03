Sole e caldo, in Puglia torna l'anticiclone africano: ecco le previsioni meteo

Nei prossimi giorni l'Anticiclone Africano si rinforzerà, ma durerà poco, secondo gli esperti. Dopo un inizio settimana incerto e con piogge sulla Regione Puglia, il rinforzo dell'anticiclone porterà una graduale miglioramento nelle prossime ore. Una sorta di preludio all'equinozio di primavera - mercoledì 20 marzo - che sarà all'insegna del bel tempo e di temperature in graduale aumento. Sole e caldo anche in Puglia con temperature che raggiungeranno anche i 22 gradi. Ecco le previsioni meteo per i prossimi giorni secondo gli esperti di 3bmeteo.

Scorri le slide