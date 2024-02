Sole e caldo sulla Puglia, temperature oltre la media. Ma settimana prossima potrebbe arrivare la pioggia. Le previsioni per il weekend

Cielo sereno (o poco nuvoloso) e temperature al di sopra della media stagionale. Insomma la primavera arriva in anticipo anche in Puglia. Secondo gli esperti nel fine settimana le temperature saliranno fino a 12°C oltre la media sulle Alpi e fino a 8-9°C oltre la media su versante adriatico e Sardegna. In Puglia la presenza dell'alta pressione sul Mediterraneo garantisce condizioni di generale stabilità, seppur con locali velature o stratificazioni in transito. Temperature in aumento con massime fino a 16-18°C. E' invece possibile un peggioramento la prossima settimana col ritorno della pioggia tra il 20 e il 21, evoluzione che comunque necessita conferme. Scopriamo insieme le previsioni meteo per i prossimi giorni.

Cosa accadrà nei prossimi giorni

Fino ad oggi - venerdì 16 febbraio - su tutto lo stivale ci saranno minime variazioni e l'alta pressione porterà una situazione soleggiata. Questa pressione porterà anche la presenza di nebbia in pianura e causerà accumulo di umidità e smog in Val Padana. Sugli appennini saranno previste belle giornate ma troppo calde che daranno vita breve alla neve, stessa situazione sulle alpi.

Sabato 17 febbraio

Secondo gli esperti di 3bmeteo un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su Daunia, murge, Tavoliere, litorale adriatico settentrionale, litorale adriatico meridionale, litorale ionico e Salento cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione a settentrionali; Zero termico nell'intorno di 2500 metri. Basso Adriatico e Canale d'Otranto da poco mosso a quasi calmo.

Domenica 18 febbraio

La pressione torna ad aumentare, favorendo un rapido diradamento delle nuvolosità sino a cieli sereni o poco nuvolosi già dal pomeriggio. «Sulla Daunia cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata; sulle murge cieli inizialmente molto nuvolosi o coperti ma con ampi e veloci rasserenamenti dalla tarda mattinata fino a cieli sereni o poco nuvolosi; sul Tavoliere giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; sul litorale adriatico settentrionale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; su litorale adriatico meridionale e Salento cieli molto nuvolosi o coperti con parziali aperture durante la seconda parte della giornata; sul litorale ionico tempo perlopiù soleggiato, salvo nubi basse o banchi di nebbia al mattino.

Lunedì 19 febbraio

Venti moderati dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti nord-occidentali; Zero termico nell'intorno di 2600 metri. Basso Adriatico mosso; Canale d'Otranto da poco mosso a mosso».

Ad inizio settimana si registra l'arrivo di aria più umida che determina un rapido aumento delle nubi, sino a cieli molto nuvolosi dal pomeriggio. «Nello specifico sulla Daunia cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; sulle murge nubi sparse alternate a schiarite con tendenza dalla sera ad ispessimento della copertura fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi; sul Tavoliere cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; sul litorale adriatico settentrionale nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata; sul litorale adriatico meridionale cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata; sul litorale ionico cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fino a cieli poco nuvolosi in serata; sul Salento nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell'intorno di 2150 metri. Basso Adriatico e Canale d'Otranto da mosso a poco mosso».