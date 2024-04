Arriva Narciso, l'anticiclone che porta sole e caldo. Ecco le previsioni meteo in Puglia

Primavera in arrivo. La perturbazione atlantica che ha coinvolto gran parte dell'Italia soprattutto nel lunedì di pasquetta portando temporali, frane e grandinate, è pronta a salutarci. La pressione sembra essere pronta a salire con il tempo che dovrebbe stabilizzarsi e il caldo che dovrebbe arrivare grazie a Narciso, l'anticiclone che piace. La situazione in Puglia è in netto miglioramento - secondo gli esperti di 3bmeteo - con ampie schiarite che prevarranno da giovedì, salvo temporanei ed innocui annuvolamenti sulla Lucania orientale. Prosieguo settimanale per larghi tratti stabile e ancora piuttosto mite per il periodo, stante la presenza dell'anticiclone. Vediamo insieme le previsioni meteo per i prossimi giorni.