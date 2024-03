Fabio Volo (in Puglia per presentare l'ultimo libro) fa un bagno al mare: «Bellissimo, l'acqua non è neppure fredda». Video

In Puglia in questo fine settimana per promuovere il suo libro “Tutto qui è per te”, Fabio Volo si è concesso stamattina un bagno in mare fuori programma. Il conduttore della trasmissione radiofonica “Il Volo del mattino” ha documentato la sua “gita fuori porta” tra le storie del suo profilo Instagram. Con la sua solita ironia, Volo ha protestato per la temperatura oggi tutt'altro che mite (“Ma come? Quando sono in radio a Milano, gli ascoltatori dalla Puglia o dalla Sicilia ci dicono di venire qui è estate, poi arrivo qui e fa freddo”).

«Non era nemmeno fredda»

“Alla fine non era nemmeno fredda”, ha commentato parlando della temperatura dell'acqua. La nuotata è durata alcuni minuti. “Un bambino felice...non esco più”, ha aggiunto. Ieri Volo era a Lecce, oggi alle 19 sarà a Villa Mitolo, a Locorotondo.