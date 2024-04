Caldo in Puglia e temperature che toccheranno 28 gradi (a Foggia). L'anticiclone africano Narciso sarà presente anche ad inizio settimana in Puglia con la giornata di lunedì che oltre a essere piuttosto soleggiata e con un cielo che si presenterà sereno o poco nuvoloso, vedrà temperature molto miti ovunque. Ma vediamo le previsioni meteo per i prossimi giorni.

