Sole e temperature in aumento, ma nel fine settimana possibili piogge in Puglia. Le previsioni meteo

Non si potrà ancora parlare di primavera, il weekend di sabato 16 e domenica 17 Marzo infatti riserva qualche sorpresa, nonostante l'anticiclone. Non ci sarà sole ovunque anzi su alcune regioni, Puglia compresa, saranno possibili veloci precipitazioni, tipiche della stagione primaverile. In particolare, nel corso della serata di sabato 16 saranno interessate anche alcune regioni meridionali, come Campania, Basilicata e Puglia. Nonostante ciò le temperature saranno in graduale ascesa e nelle ore più calde in Puglia raggiungeranno anche i 21 gradi. Vediamo dunque le previsioni meteo per i prossimi giorni secondo gli esperti di 3bmeteo.