Colori, abbigliamento, accessori e musica: ecco tutte le tendenze per l'estate 2023. Scopri come essere al top

L'estate non sta finendo come cantavano i Righeira, tutt'altro, dopo un inverno freddo e piovoso la stagione calda è molto attesa e desiderata. Ed è già corsa all'abbronzatura, soprattutto in Puglia, dove le prime giornate di caldo estremo hanno già invogliato il bagno al mare, e mentre c'è chi si prepara per la prova costume con le palestre prese d'assalto e le ultime novità in tema di alimentazione da seguire, l'occhio è sempre ben attento alle ultime tendenze per la summer 2023.

È bene dunque non farsi trovare impreparati: colori, abbigliamento, accessori, musica. Tutti i suggerimenti per essere alla moda.

