I grandi classici non tramontano mai. Però, alla lunga, potrebbero annoiare.

Perciò diamogli una rispolverata, mischiamo un po’ le carte in tavola, a prova della pigrizia che assale tutti in questo periodo dell’anno. Basta poco per cambiare il proprio aspetto e sembrare come nuove. Insomma, minimo sforzo massima resa, anche in vista del weekend di Pasqua, di qualche impegno che esca dalla solita routine e anche di preparare il trolley per qualche fine settimana lontano da casa, complici le giornate più lunghe e il dolce tepore primaverile. Iniziamo dal capospalla: vanno bene i giubbotti di pelle, i blazer maschili e anche i trench, pur se un po’ fuori luogo se non c’è l’ombra di una nuvola. Però, se si vuole essere particolari e puntare su un vero jolly, bisogna affidarsi a un bomber. Diventato particolarmente di tendenza negli anni Ottanta, torna e ritorna a ondate più o meno cicliche. Ma adesso non si indossa più solo coi jeans, ma con tutto e risulta perfetto anche per proteggervi le spalle con un outfit da sera. In effetti lo si è visto di tutte le fogge, da quelle più classiche e in colorazioni assolutamente senza stagione a quelle più particolari, addosso a modelle e invitate varie alle ultime sfilate parigine. Over o dal fit asciutto o, ancora, in nuance neutre o in colori squillanti non fa differenza: va bene anche per andare al lavoro. Se si ha eccesso di zelo verso la formalità ci si può anche mettere sotto una giacca o una bella camicia in seta con tanto di collo a fiocco. Quello di Hogan ci piace perché richiama le origini militari del capo ed è rigoroso, ma il suo essere leggermente crop lo rende femminile e pronto a valorizzare ogni silhouette. Se si vuole avere un tocco di originalità in più andare dritte al proprio portagioie e trovare una spilla vistosa e scultorea. Invece di appuntarla sul bavero, provare col bomber: darà un tocco decisamente nuovo.

Il denim, poi, si sa, è un imprescindibile per tutto l’anno, ma tanto più in primavera. Quello di Ermanno Scervino, in realtà, è un fake, perché si tratta di tessuto non jeans stampato come se lo fosse. Quindi, è confortevole e leggero, perché, si sa, la stoffa del classico cinque tasche, a volte, può risultare un po’ rigida e, in più, non è sempre adatta a ogni occasione. Inoltre, un altro punto da notare è che ha il fit perfetto. Sì, perché bisogna dimenticare tutto ciò che richiama pur vagamente lo skinny e lasciarsi scivolare addosso in ogni senso gambe dritte e a palazzo. La finta casualità, in questo periodo dell’anno e in questo momento storico, più in particolare, è tutto. Sotto abbinateci una sneaker, che è sicuramente perfetta, anche in colori confetto. Ma se si vuole osare un po’ di più e andare oltre l’uso prettamente quotidiano meglio puntare su una calzatura un po’ più particolare. Come i sabot in raso di Prada, che sembrano quasi delle scarpe da camera e che, soprattutto, è doveroso scegliere nella variante verde acido. Non c’è da preoccuparsi: si abbina veramente con tutto e farà faville con i piedi abbronzati, ma per questo ci si penserà nei prossimi mesi. E vanno bene anche con la borsa in paglia, che, sì, non si indossa solo in piena estate e in riva al mare. Deliziosa in città se abbinata a look che profumano già di bella stagione senza eccedere. Capiente, pratica, dà al look un guizzo nuovo e fintamente casuale come ogni trend setter che si rispetti. Infine, il sole splende, gli occhiali da sole sono d’obbligo e si comincia già a pensare alle mezze maniche, però, ogni tanto, le temperature fanno qualche scherzo. Quindi, in quella famosa borsa è sempre meglio riporre, da usare all’occorrenza, una maglia in cachemire leggero. Salverà la vita quando gli impegni si protrarranno dal caldo dopo pranzo al fresco dopo cena. Meglio, però, scegliere una fantasia marinière: le classiche righe bianche e blu, insomma, come quelle filate da Falconeri. Fa tanto passeggiata in riva al mare, regala una speranza di estate e rende qualsiasi outfit à la page senza alcun dispendio di energia che non sia far passare per gli appositi fori testa e braccia, semmai ricomponendo velocemente la piega dei capelli. E se si è in viaggio non si sarà mai impreparate e nemmeno sprovviste di stile.

1. Vezzo dall'ispirazione militare ma di tessuto prezioso

Soprattutto il capospalla da mattina a sera che ci fa volare verso la bella stagione. Bomber corto imbottito realizzato in raso di nylon water repellent, con bordi in maglia a costine. Ha una vestibilità leggermente over e una manica ampia con cucitura arricciata sul retro. La chiusura è a zip con logo. Dotato di due tasche con patta e automatico, ha anche, come da tradizione, un taschino con cerniera sulla manica sinistra. Hogan, 690 euro

2. L'inganno non è mai stato così affascinante

Le bugie hanno le gambe corte? Non è detto. In questo caso le hanno ampie e dritte. Il pantalone in questione, comodo e dalla silhouette regular, sembra un jeans, ma non lo è. Però lo imita alla perfezione con un lavaggio delavè chiaro. In realtà si tratta di un capo in marocain, ovvero un crespo di seta pesante accoppiato con una stampa denim, che dà questo effetto fake. Ermanno Scervino, 770 euro

3. Una borsa per tutte le stagiobi o quasi

La cesta di paglia viene associata alla piena estate e a località marittime. Invece, il consiglio è di cominciare a usarla adesso, abbinandola a capospalla ancora un po' pesanti e scarpe chiuse. Il modello in questione è intrecciato con charm logo. Dotata di doppio manico, è elegante e funzionale. Il design prende ispirazione da un modello d'archivio, rivisitato nelle proporzioni. Ha una pochette interna coordinata ed estraibile, da poter fissare con moschettone. Emporio Armani, 450 euro.

4. La voglia di scalpitare si impossesserà di voi

Diciamolo subito, il modello di mule in questione è disponibile anche in nero e in tabacco, oltre che in verde acido e in arancio. Premesso che ognuno fa ciò che desidera, il consiglio spassionato è di puntare su queste due ultime nuance. Il sabot in raso ha volumi architettonici e un'aria snob e sofisticata. Il tacco è un triangolo verniciato di 3,5 cm. Prada, 890 euro

5 E se poi fa caldo? E se poi fa freddo?

Basta una maglia, da poggiare sulle spalle, da mettere in borsa, da lanciare nel trolley all'ultimo per risolvere ogni problema ed essere sempre a posto e chic. Questa è in 100% cachemire ultrafine, a manica lunga e con quelle righe stile marinaro che non tramontano mai. Ha le spalle leggermente scese e spacchetti laterali sul fondo. Ha una vestibilità morbida. Falconeri, 198 euro