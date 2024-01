La vita non è sempre facile.

E da quando si è bambini ci si trova spesso a poter e, soprattutto, non poter fare delle cose. Quindi, la necessaria premessa a un breve focus su quelli che saranno i trend che ci accompagneranno nei prossimi mesi (e non solo) è: fate come volete, in totale, affascinante anarchia. Perché i suggerimenti possono essere utili e d’ispirazione, ma i diktat danno allergia come un attillato dolcevita in puro acrilico che si è avuta la sventatezza di indossare a diretto contatto con la pelle. Non si dice ciò perché si è particolarmente buoni, ma perché la moda, per fortuna, da tempo premia l’inventiva personale e chi sa giocare con la propria immagine. Però, ecco, qualche linea guida ce la dà sempre e comunque e può essere interessante ipotizzare cosa potremmo indossare nei prossimi mesi e anche come si potrebbe abbinare.

Intanto, con buona pace dei proclami di Pantone che ha deciso che il colore del 2024 sarà il Peach Fuzz, sembra che ad attirare cuori e vendite sia un’altra nuance: il rosso. Magari il Rosso Ancora di Sabato De Sarno da Gucci. Ma inutile soffermarsi sulle tonalità che, poi, trovano il tempo (e la carnagione) che vogliono. Direttamente da quella passerella alla top five dei trend è da prendere subito e immediatamente in considerazione lo slip dress. Silhouette leggermente squadrata, non troppo accostata o scivolata al corpo, che segna con questo sottile artifizio la giusta distanza tra un abito per uscire e uno, invece, da tenere più tra le lenzuola, gioca con pizzi in modo quasi pudico, senza mai cadere in un’imbarazzante sensualità. Da avere praticamente subito, perché, anche se le temperature potrebbero sembrare poco favorevoli a questo tipo di outfit, in realtà, l’abito sottoveste è fantastico sotto un cappotto over, avvolgente e caldissimo o sotto un cardigan di pari livello.

Ai piedi niente tacchi, ma dare il giusto tocco di nonchalance con un paio di mocassini o di ankle boot. E, visto che si parla di estremità, sembra che nei mesi estivi saranno parecchio in mostra. Quindi, mai trascurare una necessaria pedicure. I piedi scalzi, infatti, hanno calcato un po’ tutte le pedane tra infradito e sandaletti minimali, con una certa propensione per le flip flop e con buona pace di chi, anche con 40 gradi all’ombra, gradirebbe che le dita dei piedi rimanessero al coperto. Le ciabattine di Fendi sono in montone rosa e intanto che si fa il punto su quale smalto abbinarci, il suggerimento è di provarle con dei calzini ad hoc. Sì, a dispetto di tutti coloro che storceranno il naso, un altro trend è proprio la calza col sandalo. E a proposito di underwear a vista, le gonne che sono un soffio, da portare sopra una culotte, sono un altro must. Prada ne ha una gamma intera per tutti i gusti, da quelle in organza semplice, in tante tonalità dal nero al sorbetto, a quelle ricamate. Insomma, l’imbarazzo della scelta. L’importante è indossarle con un capospalla un po’ maschile e ampio o con una maglia che abbia quel delizioso sapore di tempo e di infeltrito (ma che non lo sia, eh!).

Per le più pudiche via con la gonna in denim: un classico intramontabile, che troviamo nella variante a portafoglio da indossare anche sopra un jeans, da Max Mara. Sì, perché questa famosa tela quest’anno si porta così: in total look da stratificare e da abbondare, senza alcun indugio e senza timore di sembrare eccessivi. Basta prenderci la mano e darsi qualche minuto per trovare e provare la giusta combinazione davanti allo specchio. E prima di uscire di casa, occhio alla borsa. Grande, ma non in modo che inglobi la figura: imparare a essere essenziali e selettive anche con ciò che si decide di portare con sé è fondamentale. La forma perfetta? Morbida, arrotondata, con gli angoli smussati: è una vostra amica, che nasconderà segreti e porterà tutto ciò che serve senza raccontarlo a nessuno. Una complice che con Tod’s ha le forme di un secchiello rinnovato e, allo stesso tempo, sempre elegante. Il nuovo anno adesso può davvero iniziare.

FUORI DALLA CAMERA DA LETTO

Lo slip dress è un trend che non si può trascurare, il rosso lacca fa impazzire tutti. Questo abito in pelle naplak con dettagli in pizzo nero e spalline, in pratica, potrebbe essere il riassunto di più desideri. Linea leggermente rigida e svasata, oltre che pulita per evitare qualsiasi richiamo alla sensualità.

GUCCI

Dettagli in pizzo nero

Prezzo su richiesta

A PIEDI NUDI NEL PARCO (O DOVE SI DESIDERA)

Le slide fanno parte della collezione Baguette. Sono in morbido montone rosa e sono caratterizzate da una fascia larga rifinita con il noto motivo FF in cuoio tono su tono. Morbide, comode e di sicuro effetto.

FENDI

Logo in cuoio tono su tono

Prezzo: 750 euro

IL GRANDE CLASSICO CHE SI RINNOVA SEMPRE

Il denim si indossa, si stratifica, se ne fa total look. Soprattutto si porta in lavaggi leggermente scuri. La gonna a portafoglio è indaco, con trattamento scuro vintage e medio vintage. La linea è dritta, con spacchi sovrapposti e lacci in vita. Le tasche stondate sul davanti, applicate sul retro e le impunture a contrasto evocano i dettagli dei jeans ed è perfetta proprio indossata sopra questi.

MAX MARA

Jeans a lavaggio scuro

Prezzo: 250 euro

GIOCARE CON LE CONSISTENZE PER ESSERE TRASPARENTI

Le gonne vedo non vedo sono l’oggetto del desiderio del nuovo anno, da indossare sopra apposite culotte. Questa è midi e in organza. La classica silhouette a tubo è svuotata delle sue connotazioni tradizionali e reinterpretata con un design leggero e trasparente, etereo e audace. Da mixare con maglie spesse, giacche maschili e felpe over.

PRADA

Il mix è con maglie over

Prezzo: 1.300 euro

OGNI REGINA HA IL SUO SCRIGNO MORBIDO

Un modello molto amato della griffe è reinterpretato in un’elegante versione secchiello, chiusa da una maxi coulisse. Realizzata in morbida pelle pieno fiore, con il logo impresso, la borsa ha manico tubolare e tracolla regolabile, entrambi removibili. Forme morbide e arrotondate, capienza al di sopra delle aspettative.

TOD’S

Il secchiello capiente

Prezzo: 1.800 euro