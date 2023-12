L'anno volge al termine e mentre la città si prepara ad accogliere il 2024 con speranza e buoni propositi, non c'è modo migliore per salutare il vecchio e dare il benvenuto al nuovo che trascorrere la notte di San Silvetro in piazza in buona compagnia. La musica sarà la protagonista indiscussa di questa notte speciale. Numerose band locali e artisti saliranno sul palco per regalare emozioni e intrattenimento a tutti i presenti. Dai generi più classici al pop più contemporaneo, ci sarà qualcosa per tutti i gusti.

I luoghi della festa

Le piazze si trasformeranno in enormi piste da ballo a cielo aperto, dove le persone potranno ballare e festeggiare insieme. Poco prima della mezzanotte la festa è piazza Mercato a Brindisi dove dalle ore 23 ci saranno i Blu70 Big Band con un viaggio musicale attraverso gli anni e il repertorio di interpreti che hanno saputo unire la musica alle immagini, alla tensione e alle sensazioni delle parole: spazio ai grandi classici dei cantautori italiani e alle hit internazionali che hanno unito generazioni appassionando il pubblico di tutto il mondo, dal soul al rock, dal pop al funk. A seguire, Djwep prenderà il comando alla consolle dando vita a un live set fatto di suoni e atmosfere, di grande impatto e intensità per mantenere alta l’energia della notte, accompagnato dalla straordinaria Marianna Voice, voce protagonista e anima delle più esclusive serate pugliesi. Sul palco anche le ballerine della discoteca Malè, che con le loro coreografie aggiungeranno un tocco di spettacolarità alla festa. I cerimonieri ufficiali della notte saranno due figure di lungo corso come Sandro Toffi e Mino Molfetta. Toffi guiderà il countdown verso la mezzanotte, mentre Mino Molfetta condurrà il pubblico in una notte di festa e divertimento senza sosta trasformando la piazza nel cuore pulsante di Brindisi e contagiando il pubblico con la voglia di ballare, di stare insieme e di brindare al nuovo anno con gli auspici migliori. Come da tradizione, a Ceglie Messapica si attende l’arrivo del nuovo anno in Piazza Plebiscito. Alle 23.30 la piazza si trasformerà in una dancefloor per il DJ set di La Bonnie, eccentrica performer del vinile specializzata nel sound funky e disco, tra le più richieste DJ in tutta la Puglia. Con il suo stile, delicato ma accattivante, arricchito spesso da sonorità elettroniche, conquista ogni contesto. Il suo set, sempre sorprendente, ogni volta rinnovato dalla continua ricerca di vere perle della black music, promette di far rivivere le atmosfere sensuali dei tempi d’oro dei club americani.

L'esibizione a cappella



Notte di San Silvestro ad Ostuni aspettando il 2024 con i Neri per Caso, straordinario ensemble di voci a cappella che rappresenta un «caso» unico nel panorama della musica italiana, nel solco delle grandi formazioni vocali europee ed americane. Con il loro modo di reinterpretare i grandi classici, i Neri per Caso continuano ad affascinare appassionati di vari generi ed età diverse. Conclusa la loro esibizione a cavallo della mezzanotte, la festa continuerà sino a tardi con un dj set tutto da ballare.

Le piazze più calde della Puglia, vibreranno nella notte di Capodanno con la squadra di speaker di Ciccio Riccio. In Piazza Municipio a Villa Castelli, si attenderà il nuovo anno con lo spettacolo e i successi più ballati di sempre coni Josè Conserva, Lory Penna, Andrea Sabato e l’animazione delle ragazze della Allure Agency. Tutto in diretta radio, a partire dalle ore 23.

A San Michele Salentino, la festa è in piazza Marconi dove dalle 23 si ballerà con Valentina Molfetta, Dj Diego Scevola, Paolo Molfetta, e l’animazione delle ragazze della Allure Agency.

Infine a San Vito dei Normanni, in in Piazza Leonardo Leo ci saranno a far ballare il pubblico Ignazio Deg, Kastrid, Ciccio Dj, con Angela dalle Riccio Girl, e l’animazione della Allure Agency.

Sarà piazza Orsini del Balzo ad accogliere la festa che si svolgerà a Mesagne nella notte tra l’anno che sta per finire e le prime ore del 2024: il “Barbablù Club” - gli ‘amici da una vita’ Carmelo Dimaggio e Francesco Maizza - dopo il successo dell’estate scorsa per la riuscitissima serata del 10 agosto, organizzata per festeggiare i 50 anni della storica discoteca, ci hanno preso gusto. La festa inizierà dalle 22 con i DJ Domy Penta e Alex Pellegrino e l'irresistibile musica anni Settanta e Ottanta, mentre da mezzanotte in poi saranno di scena gli artisti del “Circus Salento”, musicisti, cantanti, ballerini e giocolieri, che si esibiranno per circa un’ora e mezza. A seguire, un nuovo momento con i DJ Domy e Alex e sarà poi Francesco Spagnolo “Wise” nell’after party a chiudere l’evento.