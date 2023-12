Piazza Cairoli come uno dei centri nevralgici delle festività di Natale 2023 a Brindisi: qui, infatti, ci saranno alcune delle iniziative più importanti per le celebrazioni di quest’anno.

L'ora dell'inaugurazione

Su tutte, la pista di pattinaggio che sorgerà in quell’area e che secondo quanto ha comunicato l’assessore alle Attività produttive, Luciano Loiacono, sarà inaugurata oggi alle 17. «La pista – ha puntualizzato l’esponente della giunta guidata da Giuseppe Marchionna – darà luce anche a questa zona che è stata sempre trascurata da moltissimi anni e che finalmente potrà avere le proprie luminarie». Più nello specifico, Loiacono ha sottolineato la volontà di «ridare dignità» ad una piazza poco frequentata. La struttura è stata proposta dalla ditta di Monopoli, Intuazione Eventi, all’amministrazione comunale. L’attività, secondo il programma che era stato previsto dai proponenti, sarebbe dovuta iniziare il 25 novembre ma per una serie di problematiche è slittato sino alla giornata dell’Immacolata. In particolare, si parla di intoppi relativi al meteo, precisamente una serie di giornate dal forte scirocco che ha spirato su Brindisi e che di fatto impedisce la formazione del ghiaccio, e l’allaccio della corrente elettrica. Ora, però, sembra che tutto si sia risolto, tanto che da palazzo di città è arrivato l’annuncio della data per l’inaugurazione. Una cerimonia che, secondo quanto è stato programmato, vedrà anche l’esibizione di una realtà locale legata a questo mondo, quello della Pattinatori Brindisi.

Accesso e facilitazioni

La struttura sarà accessibile con varie modalità. Sono previsti biglietti ridotti a favore di scolaresche ed associazioni, in giornate da concordare, nonché l’utilizzo gratuito della pista da parte dei diversamente abili e la concessione di ticket gratis per famiglie segnalate dai servizi sociali dell’amministrazione comunale. Ancora, l’impianto ha una forma ellittica e avrà una superficie ghiacciata di circa 300 metri quadrati. Come è stato spiegato durante la conferenza stampa di presentazione, a carico dell’azienda proponente ci saranno l’illuminazione della pista, le luminarie natalizie sugli alberi, le polizze assicurative, la gestione dell’iniziativa e, infine, l’allaccio alla corrente elettrica e i relativi consumi.

In attesa del mercatino

Sempre Loiacono ha spiegato che c’è una manifestazione di interesse, da parte di un'associazione, per la realizzazione del mercatino, dopo che il bando lanciato precedentemente da palazzo di città era stato prorogato. L’idea è quella che l’installazione, formata da varie postazioni (inizialmente si parlava di otto) sia posizionata al secondo anello di piazza Cairoli, “cingendo” idealmente la pista di pattinaggio su ghiaccio. Lo strato più esterno della piazza, quindi, servirà ai pedoni per muoversi. Tutto questo si andrà ad integrare con il resto del programma, che secondo Loiacono è stato pensato con una finalità ben precisa, ovvero «promuovere la valorizzazione dei luoghi offrendo motivi d’interesse finalizzati a incoraggiare la presenza di cittadini e visitatori». Allo stesso modo, si tenterà di valorizzare le vie dello shopping, anche con la collaborazione dei commercianti visto che proprio dall’assessorato alle Attività produttive è stato lanciato nei giorni scorsi un concorso, assieme alle associazioni di categoria, che premierà la vetrina più bella.