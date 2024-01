Si chiama Sofia la prima nata in Puglia nel 2024: è venuta al mondo un minuto dopo la mezzanotte

Si chiama Sofia ed è nata a Barletta un minuto dopo la mezzanotte. È la prima nata del 2024 nella Bat e anche in Puglia. La mamma è arrivata in ospedale nel pomeriggio di ieri, a 37 settimane di gestazione con sintomi di sofferenza, ma poche ore dopo la nascita con parto cesareo della piccola Sofia (45 cm per 2 chili e mezzo di peso) ha cancellato tutte le paure. A mamma Alessia e papà Valerio, alla loro prima esperienza di genitori, gli auguri di tutta la Asl Bt. «E' stata una vera festa per tutto il reparto - racconta Pietro Lalli, Direttore della Ostetricia e Ginecologia dell'Ospedale Dimiccoli di Barletta - ringrazio tutti gli operatori presenti in sala parto, dai medici, alle ostetriche, agli infermieri, gli operatori socio-sanitari senza dimenticare gli anestesisti e i pediatri. La nascita è sempre un lavoro di squadra».

A Taranto

In provincia di Taranto il primo nato del 2024 è Ethan, venuto al mondo 11 minuti dopo la mezzanotte con parto cesareo presso il Santissima Annunziata di Taranto, pesa 4.170 grammi. Subito dopo, a mezzanotte e 26 minuti, è nato Michelangelo al San Pio di Castellaneta, con parto spontaneo e pesa 3.300 grammi.



A Bari

Otto nati in una notte all’Ospedale Di Venere.

Il primo del 2024, 46 minuti dopo la mezzanotte, è stato un maschietto di 3.340 grammi. Tre piccoli sono nati prima della mezzanotte e altri quattro dopo, per un totale di otto nascite in 10 ore: un evento eccezionale nella sala parto dell’Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale barese. Al San Paolo di Bari, alle 4.06, la prima nata è stata una femminuccia di 2.960 grammi. Alle 2:17 il primo parto ad Altamura: un maschietto di 3.600 grammi. Infine, nella sala parto di Corato, alle 5:02, è venuto alla luce un altro maschietto di 3.300 grammi. Stanno tutti bene. Benvenuti ai nuovi nati e nate, auguri a mamme e papà e grazie a tutti gli operatori sanitari impegnati nella notte, in ogni reparto. La vita che nasce è senz’altro il miglior auspicio per il 2024!