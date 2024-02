Pioverà? Splenderà il sole? Le temperature un po’ rigide della mattina si addolciranno verso il pomeriggio?

Non so se qualcuno saprà rispondere ai quesiti meglio di come può fare il buon vecchio metodo di aprire la finestra e dare una sbirciatina al cielo e un’annusata all’aria, ma una cosa è certa: si può tenere il cappotto vicino, molto vicino, ovvero sulle spalle, magari si può tenere in borsa uno di quei maglioni sottili e passepartout che sono una salvezza in più situazioni, ma per il resto si può iniziare a sognare un bell’abito primaverile. Leggero, svolazzante, in quei colori che sono delle stesse nuance del cielo appena velato di spruzzi di nuvole o del tramonto (che adesso arriva più tardi) o dei fiori che iniziano a sbocciare temerari.

Tutto può essere rinnovato e assumere una nuova aria. Anche se, per esempio, si sta lavorando sodo per uno scatto di carriera che tarda ad arrivare o per un cambio di lavoro che svolterebbe la vita, nell’attesa, si può pur sempre mutare abito. Non importa che il famigerato dress code dell’ufficio sia il famoso tailleur e che le donne debbano indossarlo con maggior costanza per mostrare anche esternamente che sono valide, performanti, capaci e molto professionali. Coloriamolo! Luisa Spagnoli, per esempio, ha declinato ogni capo in tinte pop. E non è la sola.

Basta uscire dalla comfort zone del nero, grigio o (massima ribellione) blu e lasciarsi andare alla fantasia. In tante hanno paura di esplorare la scala dei colori, ma un completo verde, ad esempio, si può abbinare con tantissimi capi e accessori. Certo, con camicia o t-shirt bianca non si sbaglia mai, ma ci si può lanciare con una blusa fucsia, una borsa metallizzata, bordeaux o, ancora, rosa. E di questo accessorio fondamentale ci sono modelli pazzeschi a mezza luna in passerella, che aspettano solo di essere agguantati e portati anche il prossimo inverno (e questa volta anche con un bel giaccone nero).

E per le scarpe si può optare per un sandalo verde in una tonalità tenue come quella proposta da Gucci, con tanto di tacco scultura. Se, poi, l’idea di mettere il piede a nudo ancora sembra, pur giustamente, un po’ azzardata si può sempre aggiungere una calza con un tocco di personalità: ovvero glitter o ricami preziosi su una base prettamente maschile. Poi via di abiti, lunghi o longette, che siano una boccata di aria fresca, come quello di un blu vibrante di Giorgio Armani, con profondo scollo e, sì, spalline sottili. Si indossa in un attimo, vola soffice sulla pelle e le dona una scossa di luce. Oppure quello di Missoni, in rete in tonalità degradé che richiamano i tramonti più dolci. Aderisce delicatamente al corpo, forma un gioco di pieghe verso il punto vita che lo sottolineano in modo sottile e ha un dettaglio cut out non troppo vistoso.

Sì, è vero, potrebbero sembrare un po’ leggeri? Ma tutto dipende sempre come si stratifica sopra. Con una bel blazer o un cardigan over in cachemire, per esempio. A volte può bastare anche un trench, semplice, maschile e un po’ over. E non importa se è prevista un’ondata di siccità: un soprabito come quello di Herno è uno state of mind, non si deve accompagnare per forza a un ombrello, anzi. In pratica, è quel classico che riequilibra tutto, anche le fughe nei colori più arditi, anche i tessuti un po’ troppo impalpabili o quella leggerezza di stoffa e di testa che la primavera ci invita ad avere. E che, a un certo punto, sarà colpa di qualche pozione magica nell’aria o della luce più intensa e che ci accompagna più a lungo, non si può proprio non assecondare. E, proprio per quei raggi, ovviamente, un paio di occhiali da sole da diva misteriosa sono sempre un intramontabile must.

Verde prato o smeraldo, il completo ora si rinnova

Chi di verde si veste in sua beltà confida. E anche nella voglia di colorare il mondo e di non essere mai monotona, anche al lavoro. La giacca caban è in misto lana con chiusura a doppiopetto, generosi rever, tasche applicate e bottoni in tinta. Il retro è arricchito da spacco e martingala. Perfetto con i pantaloni jeans modello palazzo a 5 tasche e a vita alta.

LUISA SPAGNOLI

Eleganza tono su tono

Prezzo: 560 e 198 euro

L’abito scivola sul corpo e richiama l’idea del mare

Pantone mare che ti avvolge e travolge. Elettrico, suadente, che scivola accompagnando le forme senza mai segnarle troppo, l’abito in raso di seta bluette, con profondo scollo a V ha spacchi laterali che rendono i movimenti ancora più morbidi. Con le temperature più calde si indossa senza aggiungere altro, in primavera con un blazer, anche over.

GIORGIO ARMANI

La scollatura profonda seduce

Prezzo su richiesta

Scalze ma senza togliere i tacchi, la bella stagione sceglie il suo passo

Te lo ricordi com’è bello il cielo a primavera? Scrollare ogni nuvola di dosso e camminare a passo leggero. Il dettaglio, c’è poco da dire, è soprattutto nel tacco alto 6,5 cm, che si distingue per la sua linearità e per il proporre un incrocio GG, sicuramente di grande impatto, e placcato argento. Fa contrasto con la pelle verde chiaro. Da calzare anche con calzino ad hoc e tanta voglia di bella stagione.

GUCCI

A piedi (quasi) nudi

Prezzo: 895 euro

Tramonti sulla pelle, sfumature di seduzione

Quei tramonti che restano nel cuore e nelle foto delle vacanze. L’abito con dettagli cut out in tenui nuance sfumate è in rete di cotone e si gioca tutto sul punto vita, dove un discreto intreccio mette in risalto la silhouette e crea un particolare che vale tutto l’outfit. A volte, bastano piccoli dettagli per essere speciali. Ha una allure elegante o sportiva a seconda dell’abbinamento che si sceglie.

MISSONI

Il dettaglio che rende uniche

Prezzo su richiesta

Confidando nelle nuvole per sfoggiare il capo glamour

Potrebbe andar peggio, potrebbe piovere? Non importa. In ogni caso, che splenda il sole o che si approssimi qualche fastidiosa nuvola, si è sempre sul pezzo, con un trench, che, ormai, è il capospalla anche delle belle giornate. Questo modello ha un taglio maschile e classico, per sposarsi bene con ogni accessorio o capo pazzo che si voglia scegliere. Ha cintura e dettagli in tela monogram.

HERNO

Con la pioggia ma anche il sole

Prezzo: 955 euro