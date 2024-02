Cosa hai nella borsa? Domanda scomoda e probabilmente indiscreta.

Forse, ma adesso si può rispondere con una lista assai lunga, che probabilmente farà pentire di aver chiesto a chi ha posto la domanda, o, per le amanti della discrezione, con un laconico, ma veritiero “tutto”. Occorre allenare spalle e bicipiti, ma si ha il piacere, anche, di non dover selezionare come un giudice severissimo cosa portare con noi e cosa, invece, lasciare a casa. Buona parte delle borse più amate per la prossima primavera/estate, infatti, sono grandi, extralarge e si portano non tanto a mano o a tracolla, ma, almeno stando alle passerelle, sotto il braccio, come un pacco sorpresa in grado di salvare la vita. Così, si ha un effetto un po’ casuale, un po’ uscita di casa di fretta che forse rende tutto un po’ affannoso, ma decisamente affascinante.

EFFETTO VOLUME

Gli stylist che si occupano di creare i singoli look che compongono lo show hanno letteralmente messo di tutto in queste bisacce per dare ancora di più l’idea di vita vera, evitando effetti finti con carta ripiegata al solo scopo di creare volume. Ferragamo ha proposto Hub, una borsa lineare ed essenziale che somiglia a un bauletto, ma dalle forme più smussate.

Con Fendi, invece, dipende se si vuole viaggiare più o meno leggere: il modello Flip si piega su se stesso in un gioco che ricorda l’origami. In fondo nella sua massima estensione, è una tote bag, un modello che risulta pratico e che sta bene un po’ con tutto e che ha affollato le passerelle.

Siccome, al massimo si sa quando una giornata inizia, ma non quando finisce, i designer sono venuti incontro a chi vorrebbe o deve portare con sé accessori per il lavoro, beauty case per veloci ritocchi e, magari, un cambio tutto in un unico contenitore.

C’è il modello in pelle nera e liscia di The Row, ma anche quella ricamata di cristalli di Prada o, ancora, con inserti di tessuto di Tod’s, ma anche la proposta bicolor di Marni. Se, poi, non si ha alcun timore di mostrare al resto del mondo chi sono i compagni di viaggio quotidiano, via di pvc o, comunque, di materiali trasparenti, che non lasciano alcun dubbio e fondono contenuto e contenitore. Giorgio Armani ha proposto con queste caratteristiche una cartella accattivante, poi c’è la mini borsa di Versace, ma anche il vedo non vedo di Tory Burch. Per chi vuole mantenere un po’ di privacy è d’obbligo accessoriarsi di pochette, in tinta, per evitare un antiestetico disordine. Molte, poi, palpiteranno per la borsa in vernice: lucente, quasi fiammante e golosissima per dare personalità a un look.



LA VERNICE

E, sì, sarà un bel passepartout anche per il prossimo autunno/inverno, quindi anche un acquisto intelligente. Da Gucci ha il manico in bambù e si veste di un rosso intenso che va bene sempre e comunque. Da Dolce&Gabbana domina il nero di una maxi pochette in vernice, perfetta per la sera, ma altrettanto adatta al giorno. La borsa di Blumarine, in morbida pelle nera dal finish verniciato, mentre il design è una classica borsa a spalla, ma strizza l’occhio al modello a cilindro. In ogni caso, non mancano modelli a mezzaluna declinati in questo finish.

E, poi, c’è l’intrecciato. Ma, attenzione, tutto, ovvero ogni materiale può essere manipolato in tal modo, non solo la classica paglia che fa tanto bella stagione e Alberta Ferretti utilizza per una sorta di secchiello bicolor dalle forme nette. Bottega Veneta, che da sempre fa dell’intrecciato il suo must e il suo sigillo di artigianalità, propone tantissimi modelli, tra cui uno che sembra all’apparenza adatta per la spiaggia con la sua silhouette svasata. Poi, c’è la All Knots di Valentino Garavani, in un’ampia gamma di colori e chic in città, in ufficio, ma anche in vacanza: basta solo sostituire il laptop con la crema solare, in fondo.

L’importante è avere tutto a portata di mano e sembra che adesso, nella maggior parte dei casi almeno, si possa davvero fare, senza dare l’idea che si stia portando casa appresso e senza doversi accessoriare di un numero spropositato di shopper.