Furto nella notte: ladri sfondano la vetrina e scappano via con borse di lusso

Ladri in azione nella notte in via Oberdan a Lecce. Furto da migliaia di euro ai danni del negozio "Vendóme luxury". I malviventi hanno agito poco dopo la mezzanotte: sfondata la vetrina, presumibilmente con arnesi da scasso, si sono introdotti all'interno del locale e in pochi minuti hanno fatto razzia delle borse di marche prestigiose esposte. Poi la fuga per fare perdere le proprie tracce.



L'allarme lanciato dai proprietari del negozio ha richiamato gli agenti della Questura di Lecce e i colleghi della scientifica, che hanno avviato le indagini sul furto.

Dai rilievi effettuati si cercano elementi utili per risalire ai responsabili della "spaccata". La zona tuttavia dovrebbe essere scoperta da impianto di videosorveglianza.