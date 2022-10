Bomba d'acqua sulla città, allagamenti e traffico in tilt. Chiuso il sottopasso di via Ancona

Un nubifragio si è abbattuto questo pomeriggio su Taranto e diversi comuni della provincia jonica. La vera e propria bomba d'acqua si è scatenata poco dopo le 15 con la pioggia insistente che è caduta sulla città in maniera davvero abbondante. In diverse zone del capoluogo si sono formati allagamenti che hanno provocato rallentamenti del traffico e disagi. Numerose le auto in panne e le richieste di soccorso ai vigili del Fuoco.

L'emergenza

L'allarme è scattato nel primo pomeriggio quando la pioggia ha iniziato a cadere con grande intensità. Allagamenti si sono formati in centro nei pressi dell'Arsenale, lungo la ringhiera della città vecchia e nelle zone periferiche di San Vito e Talsano. Disagi per la circolazione ma fortunatamente non sono segnalati danni. A causa delle abbondanti piogge, la Polizia Locale ha provveduto alla chiusura al traffico del sottopasso di Via Ancona.

"La decisione - hanno spiegato dal Comune - si è resa necessaria per evitare che il temporaneo allagamento potesse creare difficoltà agli automobilisti in transito e alla viabilità generale. Non appena le condizioni atmosferiche lo consentiranno, il tratto sarà riaperto al traffico".

La Provincia

Pioggia abbondante e disagi, inoltre, sono stati segnalati anche in diversi comuni della provincia, come Massafra e Grottaglie. Anche qui allagamenti e richieste di soccorso con conseguente super lavoro per gli uomini dei Vigili del Fuoco.