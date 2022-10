Puglia, nuova allerta meteo per piogge e temporali. Le previsioni

Allerta meteo in Puglia: sarà una settimana di pioggia e temporali su tutta la regione. La Protezione civile ha diramato un nuovo bollettino meteo: allerta meteo gialla dalle 8 di oggi, lunedì 10 ottobre, e per le successive 12 ore. Si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente moderati. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Una settimana, quella appena iniziata, che sarà all'insegna dell'instabilit. Le previsioni.

Le previsioni

Gli esperti parlano di "instabilità" sull'intero stivale: una settimana che sarà caratterizzata «da schiarite alternate ad annuvolamenti associati a qualche piovasco, in attesa di un nuovo e più organizzato impulso instabile che sopraggiungerà dal Mediterraneo occidentale e che giovedì potrebbe provocare il ritorno di piogge e temporali soprattutto al Sud», secondo gli esperti di 3Bmeteo. Pioggia su tutte le province pugliesi con temperature che variano dai 19 gradi di Andria fino ai 23 registrati a Taranto.

Le prossime ore

Lunedì 10 ottobre: sulle regioni meridionali instabilità in rapida intensificazione su Campania, Basilicata e alta Puglia con piogge e rovesci che diverranno localmente intensi e temporaleschi, in estensione in giornata ai restanti settori peninsulari ma in forma più attenuata.

Martedì 11 ottobre: parziali schiarite a inizio giornata, salvo maggior nuvolosità sulle regioni adriatiche con alcuni piovaschi su Marche, Abruzzo, Molise e Puglia. Con il passare delle ore instabilità in aumento sulle zone interne del Centro-Sud peninsulare, accompagnata da rovesci sparsi e qualche isolato temporale.

Mercoledì 12 ottobre: sarà un'altra giornata piuttosto variabile, con maggiori possibilità di piogge sulle zone alpine e su quelle interne del Centro-Sud.

(fonte 3Bmeteo)