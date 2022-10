E' arrivata l'ottobrata, tutti in spiaggia per l'ultimo bagno. In arrivo una perturbazione

La tanto attesa ottobrata è arrivata: temperature su, sole ancora caldo e per tutto il weekend le spiagge del Salento - oltre che locali e ristoranti sulla costa - sono tornate a riempirsi. Dallo Ionio all'Adriatico, in pochi si sono lasciata sfuggire l'occasione di un ultimo bagno sebbene molti lidi abbiano già chiuso battenti. Corsa al lettino, quindi, negli stabilimenti rimasti aperti e tanti asciugamani anche sulla spiaggia libera. Ma il bel tempo, a quanto pare, ha le ore contate.

Perturbazione in arrivo nei prossimi giorni

Una perturbazione in arrivo dal Mediterraneo occidentale accentuerà l'instabilità sul territorio italiano. Lo indica un avviso meteo della Protezione Civile che prevede dalla tarda serata di oggi precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale sulla Campania, in graduale estensione a Molise, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia. Possibili rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Valutata per domani allerta gialla per rischio idrogeologico su Emilia-Romagna, Umbria, parte di Toscana e Marche, sul Lazio, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.