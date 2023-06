Taranto, bomba d'acqua sulla città: donna incastrata nell'auto salvata dai carabinieri

Tanta paura a Paolo VI a Taranto per la bomba d’acqua che nel pomeriggio ha creato disagi fortuna senza gravi conseguenze per i residenti. Fortunatamente si sono verificati danni solo a immobili e infrastrutture. Le strade allagate si sono trasformate in fiumi. L'acqua è entrata in case, scantinati, negozi, uffici. Numerose sono state le richieste giunte al numero d'emergenza 112 da parte di persone in difficoltà, preoccupate dall'intensità del temporale, accompagnato da una violenta grandinata.

In particolare, è stata soccorsa, mentre era bloccata nella sua auto, una donna di 81 anni, in preda al panico, rassicurata da due carabinieri che l'hanno immediatamente estratta dal veicolo e condotta in un posto sicuro, portandola in braccio.

Un intervento specifico ha riguardato la scuola Pirandello, dove è crollata la controsoffittatura in un'aula che era vuota. Nell'istituto, che è stato evacuato, non c'erano alunni. Lo stesso problema di infiltrazioni dal soffitto si è verificato nella sede degli uffici comunali di piazza Pertini. Allagamenti sono stati registrati anche in altre zone della città.