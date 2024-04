Sfregio alla memoria del partigiano Pandiani, croce celtica sul monumento

Una croce celtica è stata disegnata con lo spray nero sul cippo che ricorda il partigiano Pietro Pandiani, sul lungomare di Taranto. La scoperta è stata fatta questa mattina dai componenti della sezione tarantina dell'Anpi. Un brutto gesto che ha rovinato l'atmosfera e le cerimonie in occasione del 25 Aprile. Una di queste era in programma proprio nel gardino del Lungomare in cui è posizionato il monumento dedicato alla memoria del capitano Pietro Pandiani, partigiano tarantino medaglia d'argento al valor militare. Lo sfregio è stato subito coperto e sarà rimosso.

La cerimonia

Questa mattina nell'ambito delle iniziative per la Festa della Liberazione, la sezione di Taranto dell'Anpi ha organizzato una cerimonia proprio presso il cippo dedicato al partigiano tarantino Pietro Pandiani. L’evento, sul lungomare Vittorio Emanuele III, si è svolto dopo la conclusione della cerimonia ufficiale in piazza della Vittoria. Durante l'iniziativa è stata depositata una corona di fiori e si sono registrati interventi commemorativi, tra i quali quello dell'Assessore del Comune di Taranto Edmondo Ruggiero in rappresentanza dell'Amministrazione comunale e del presidente provinciale dell'Anpi Riccardo Pagano.