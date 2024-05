Estorsione e violenza, aggredisce la mamma per ottenere i soldi per la droga: arrestato

Ha aggredito la mamma vedova di 94 anni perchè voleva i soldi, probabilmente per acquistare le dosi di droga. E così a 67 anni è stato arrestato dai carabinieri di Taranto ed è finito dietro le sbarre sotto il peso delle accuse di maltrattamenti in famiglia, estorsione e violenza. L'ennesima brutta storia di violenza tra le mura di casa arriva da un centro della provincia jonica. L'allarme è scattato nella giornata dell'1 maggio quando l'uomo che vive con la madre si sarebbe scagliato contro l'anziana pretendendo denaro. Dopo l'allarme per lui sono scattate le manette.

L'aggressione

Stando a quanto si è appreso, l'uomo, già sottoposto alla sorveglianza speciale e all'obbligo di dimora, viveva da tempo con la mamma ultranovantenne e vedova. L'altro giorno il 67enne, che sarebbe tossicodipendente, avrebbe assalito l'anziana pretendendo denaro. Dinanzi al rifiuto si sarebbe scagliato sulla donna. Una volta scattato l'allarme sul posto sono intervenute le pattuglie dei carabinieri. L'uomo è stato arrestato ed è stato condotto in carcere.