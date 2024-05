Salento, si spaccia avvocato per sfuggire all'alcol test: denunciato

Fermato dai carabinieri al volante, un imprenditore si spaccia per avvocato, con l'intento di sottrarsi all'alcol test. Ma i militari proseguono nei controlli e l'uomo finisce per minacciarli. I fatti, così come ricostruiti,si sono verificati la sera del primo maggio alla periferia di Ruffano.

L'uomo, un 56enne, era stato fermato dai carabinieri alla guida di una Opel. Alla richiesta di sottoporsi agli accertamenti per verificare l’eventuale assunzione di alcol o sostanze stupefacenti, l'automobilista si è rifiutato ed è qui che avrebbe iniziato a spacciarsi per un legale, nell'intento di far cambiare idea ai militari e non riuscendoci gli avrebbe quindi insultati e aggrediti. L'uomo è stato così denunciato per violenza, minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale, usurpazione di titoli e rifiuto di sottoporsi agli esami per rilevare l’assunzione di alcol e stupefacenti.