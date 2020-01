Ubriaco alla guida di un tir: denunciato un 35enne

Ultimo aggiornamento: 17:20

Positivo all'etilometro con un tasso di alcol nel sangue di 1,89 grammi per litro. Per questo è stato denunciato un 35enne di nazionalità bulgara che era per guida di un tir lungo la statale 379. L'uomo, in evidente stato di alterazione psicofisica, guidava zigzagando fino al momento dello stop dei carabinieri di Fasano, in provincia di Brindisi Sottoposto all'alcol test, il 35enne è stato quindi denunciato per guida in stato di ebbrezza e gli è stata ritirata la patente.