L'incendio distrugge la casa dell'animalista e artista: «Ho perso tutto e due cani sono spariti»

«Ho perso tutto, due cani sono spariti e tutti i miei quadri sono andati distrutti». Un incendio riduce in cenere l'abitazione di Maria Donata Pecoraro, animalista e artista di Alliste.

Cosa è successo

Il rogo si è sviluppato nel primo pomeriggio di oggi nelle campagne sulla collina tra Alliste e il mare e nel giro di circa un'ora ha raggiunto l'abitazione della donna. Dei suoi nove cani, due ancora non si trovano: non è chiaro se siano rimasti sotto le macerie o se si siano allontanati per paura. Le fiamme hanno anche fatto scoppiare una bombola del gas e hanno reso inservibile il serbatoio dell'acqua. Da qui l'appello: «Bisognerebbe almeno ripristinare l'acqua per i cani - sono le parole di Maria Donata - e riportare la corrente elettrica. Con questo incendio ho perso tutto: confido in chi può aiutarmi».