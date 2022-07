Incidente sulla litoranea: perdono il controllo dell'auto e si ribaltano. Gravi due giovani

Ennesimo incidente sulle strade del Salento: è accaduto all'alba sulla litoranea che collega Santa Caterina a Sant'Isidoro. Tre giovani, una ragazza e due ragazzi, hanno perso il controllo dell'auto all'altezza di Lido dell'Anciea, all'ingresso di Sant'Isidoro.

Per cause ancora tutte da accertare, l'auto su cui viaggiavano i tre giovani è uscita fuori strada e poi si è ribaltata. Sul posto il personale del 118 che ha soccorso i ragazzi, due quali hanno riportato gravi ferite e sono stati trasportati d'urgenza in ospedale.

Ai carabinieri di Copertino il compito di effettuare i rilievi.