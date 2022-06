Perdono il controllo dell'auto e sbattono contro una macchina in sosta: due giovani in ospedale

Perdono il controllo dell'auto e sbattono contro una macchina parcheggiata. Un incidente è avvenuto lungo i viali interni della città poco dopo le 23. Due le auto entrate in collisione tra viale Felice Cavallotti e via Trinchese a Lecce.

Due giovanissime a bordo di un'auto, una Fiat Punto sono andate a sbattere contro un'auto in sosta su via Cavallotti. Una delle due ragazze si è recata in ospedale da sola, per l'amica, visibilmente spavenatat, è stato necessario l'intervento dell'ambulanza.

Traffico a singhiozzo lungo il viale a causa anche dei mezzi della municipale e dell'ambulanza che bloccano la strada.