Pusher sorpreso dai carabinieri con le dosi per lo spaccio

E' stato sorpreso dai carabinieri in possesso di alcune dosi di droga. Per questo un giovane spacciatore è stato arrestato dai carabinieri di Ginosa, in provincia di Taranto, dopo un controllo all'interno di un locale della cittadina jonica. Il ragazzo, si tratta di un 19enne, è accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Per lui sono stati disposti gli arresti domiciliari.

I controlli

L’arresto è il frutto di una operazione condotta nel corso del fine settimana proprio per combattere il dilagante fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti. Durante il week end infatti, le pattuglie dell'Arma hanno costantemente sorvegliato le zone a rischio monitorando, in particolare, i luoghi di ritrovo dei giovani.

L'operazione

I militari, a seguito di un controllo in un locale di Ginosa, hanno perquisito il 19enne, che è stato trovato in possesso di alcune dosi di hascisc, pronte per essere smerciate. Successivamente, a casa del ragazzo, sono stati trovati altri 30 grammi della stessa sostanza, nonché materiale vario per il confezionamento. Il presunto pusher è stato arrestato e collocato ai domiciliari.