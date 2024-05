Aggredisce a bastonate e con un coltello la compagna e la suocera

Ha assalito con un bastone la compagna e poco dopo ha cercato di accoltellare la suocera. Dopo aver seminato il terrore in casa, però, è stato arrestato dai carabinieri di Manduria, in provincia di Taranto. I militari sono intervenuti dopo la richiesta di aiuto e hanno arrestato un uomo di 37 anni con la contestazione di maltrattamenti in famiglia. L'uomo è stato condotto in carcere

L'aggressione

Nella serata di ieri, l’uomo, presumibilmente in uno stato di alterazione dovuto all’assunzione di droghe, avrebbe colpito più volte alla testa la compagna, anche con l’utilizzo di una mazza. La donna, nonostante ciò, sarebbe riuscita a rifugiarsi nel bagno dell’abitazione. Secondo quanto riferito dalla vittima, al rientro della madre, il 37enne avrebbe tentato di colpire quest’ultima all’addome, utilizzando un coltello da cucina, fortunatamente senza riuscirci.

I consigli

La suocera è riuscita a contattare il 112, per richiedere l’intervento dei militari che hanno arrestato l'uomo. Le vittime sono state medicate al pronto soccorso dell’ospedale di Manduria.

"È bene ricordare - hanno spiegato dal comando provinciale di Taranto - che le vittime di tali reati possono chiamare il numero telefonico 1522 (help line violenza e stalking), gratuito ed attivo 24 h su 24. In ogni caso, ci si può rivolgere al 112 per chiedere un intervento di emergenza, oppure recarsi alla Stazione dei Carabinieri più vicina, per presentare denuncia. Si sconsiglia, poi, a seguito della fine di una relazione sentimentale caratterizzata da una certa conflittualità, di accettare inviti per “incontri chiarificatori” o comunque per richieste di appuntamento".