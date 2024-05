Droga nascosta nella casa in cui era ai domiciliari, in carcere dopo la perquisizione

Era ai domiciliari nella sua casa di Manduria, in provincia di Taranto, ma nell'abitazione nascondeva due chili di droga. A scovare il corposo quantitativo sono stati i cani antidroga della Polizia al termine di una operazione che ha portato all'arresto di un uomo di 37 anni e al sequestro di due chili di marijuana. Il 37enne, volto già noto alle forze dell'ordine, è stato condotto in carcere

L'operazione

Da qualche tempo i poliziotti del Commissariato di Manduria avevano notato in un appartamento del centro cittadino un inusuale movimento di giovani che a qualsiasi ora del giorno e della notte si recavano per brevissime soste. Gli approfondimenti degli investigatori hanno fatto maturare concreti sospetti che in quella casa abitata da un 37enne del posto attualmente agli arresti domiciliari sarebbe stata allestita una attività di spaccio.

Il controllo

Per questo è scattata una perquisizione nel corso della quale Yaki e Udor i due cani antidroga della Polizia hanno scoperto all’interno di un armadio sette confezioni di marijuana, una bustina di semi della stessa pianta ed un bilancino di precisione digitale.

Il controllo si è poi esteso anche al garage di pertinenza dell’abitazione dove è stata rinvenuta all’interno di un armadietto in legno altra marijuana contenuta in tre grosse buste in cellophane e nella cantina attigua dove, in un borsa per la spesa, è stato recuperato un altro chilo della stessa sostanza stupefacente ritrovata fino a quel momento oltre a tutto il materiale utilizzato per il suo confezionamento in dosi.