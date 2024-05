Massimo Ferrarese sui Giochi del Mediterraneo

«Il governo ha già sbloccato con decreto i primi 170 milioni, ne arriveranno altri 105 con il secondo masterplan». Massimo Ferrarese fa il punto sui Giochi del Mediterraneo. Tramite una nota il commissario straordinario spiega la situazione: «Tutti i Comuni con cui ho firmato la convenzione sono pronti a firmare questo protocollo d'intesa per partire con le gare. Queste non saranno gestite tutte dalla mia struttura commissariale, alcune saranno direttamente lanciate dai Comuni, anche se vigileremo e daremo supporto. Anche per altre opere non sarà la struttura commissariale ma ci avvaremo di Sportesalute e di Invitalia. Utilizzeremo la grande esperienza di queste società dello stato per appaltare i grandi lavori».