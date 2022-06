Bomba d'acqua nella notte: strade allagate e città bloccata

Bari si risveglia allagata dopo il temporale della notte. Da ieri sera chiusi alcuni sottopassi a causa della presenza di acqua, tra cui quello presente alla zona industriale nei pressi della Metro.

Allagata via Napoli dove le auto transitano a passo d’uomo, ma i disagi sono presenti in quasi tutti i quartieri, dal San Paolo a Carbonara. In zona piscine comunali, via di Maratona è completamente invasa dall’acqua, e la tangenziale in direzione sud risulta bloccata causa allagamenti. Percorribile solo la corsia di sorpasso. Il blocco della tangenziale parte dall’uscita di San Pio, agli automobilisti si consiglia di uscire in direzione Bitonto e utilizzare la Sp218 verso l’aeroporto.