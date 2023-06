Maltempo, tromba d'aria "minaccia" una barca

Ancora un'per laoggi. Violenti temporali si sono già abbattuti sul Basso Salento e in alcune zone del Gargano, ma secondo il bollettino diramato dallaregionale non è finita qui. Le previsioni meteo per la giornata di oggi, domenica 11 giugno, invitano alla prudenza coloro che sceglieranno di trascorrere la giornata al mare: meglio tenere un ombrello nel cofano e pianificare anche un pomeriggio in città. Sono infatti previste precipitazioni sparse, «a prevalente carattere di rovescio o temporale, su zone interne e ioniche della Puglia, con quantitativi cumulati puntualmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restati settori della Regione, con quantitativi cumulati deboli».