Maltempo, allerta gialla per temporali: Sud Salento sotto il diluvio. Tromba d'aria “minaccia” una barca

Ancora un'allerta gialla per la Puglia oggi. Violenti temporali si sono già abbattuti sul Basso Salento e in alcune zone del Gargano, ma secondo il bollettino diramato dalla Protezione civile regionale non è finita qui. Le previsioni meteo per la giornata di oggi, domenica 11 giugno, invitano alla prudenza coloro che sceglieranno di trascorrere la giornata al mare: meglio tenere un ombrello nel cofano e pianificare anche un pomeriggio in città. Sono infatti previste precipitazioni sparse, «a prevalente carattere di rovescio o temporale, su zone interne e ioniche della Puglia, con quantitativi cumulati puntualmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restati settori della Regione, con quantitativi cumulati deboli».

Temporali sul basso Salento

Già in mattinata la zona sud del Salento è stata raggiunta da violenti temporali e trombe d'aria.

Piogge torrenziali si sono abbattute sul Capo di Leuca, con stade trasformate in fiumi.

Distrutta l'infiorata di Patù, vicino a Santa Maria di Leuca. Mentre a Felloniche una tromba d'aria ha fatto temere il peggio per una imbarcazione che si trovava al largo. Secondo alcuni testimoni il pericoloso vortice d'aria si sarebbe avvicinato a una barca a vela, colta d'improvviso dal maltempo, senza tuttavia causare alcun danno.