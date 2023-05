Puglia, allerta gialla per pioggia e temporali su tutta la Regione. Bomba d'acqua nel Salento

Piogge e temporali su tutta la Puglia: è in corso - fino alle ore 20 di oggi, 30 maggio - l'allerta gialla diramata dalla protezione civile per il rischio di precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, in particolare su zone interne e rilievi.

Bomba d'acqua nel Salento

Bomba d'acqua su Copertino. Strade allagate e auto bloccate nell'acqua. Danni ai server e ai computer del Comune colpiti dai fulmini e strade allegate dalla pioggia torrenziale caduta a Copertino. La bomba d'acqua che si è abbattuta sulla città, inoltro alle 13.30, durata appena 20 minuti, ha allagato diverse vie, trasformando le arterie stradali in fiumi in piena.