Acquazzone in città, allagate case, imprese e un reparto dell'ospedale

L’acquazzone che si è abbattuto oggi poco dopo le 14 di ieri pomeriggio non ha provocato danni a Francavilla Fontana, ma sicuramente forte apprensione tra i residenti del quartiere Musicisti che hanno subito l’ennesimo allagamento, in particolare su via Refice. Con i lavori previsti su questa strada che costeggia la ferrovia ed il potenziamento delle vasche, il problema dovrà essere ulteriormente abbattuto. Per il quartiere Musicisti si è al 20% dei lavori. Per la zona Asi, dove insiste il canale Reale ed il ponte della statale 7, c’è un progetto approvato dall’assemblea consortile nel novembre dello scorso anno ma ancora fermo.

Per eliminare gli allagamenti il Comune di Francavilla ha ottenuto tempo fa un finanziamento.

L’amministrazione comunale si è aggiudicata un finanziamento di 3 milioni di euro per la risoluzione del problema degli allagamenti del quartiere musicisti. Per l’esattezza il finanziamento è destinato per la mitigazione del rischio idraulico denominato “R4” che incombe su via Refice e le restanti zone del quartiere.

L'opera

L’opera, progettata da una squadra di ingegneri composta da Luigi Talò, Umberto Fischetti e Emanuela Dellisanti, prevede un intervento sulle criticità strutturali che sono causa dei periodici allagamenti. Per questo progetto il Comune di Francavilla Fontana ha ottenuto un finanziamento statale di 3 milioni di euro per avviare il cantiere in via Refice. Si è in attesa di essere autorizzati da qualche altro Ente che deve esprimere il proprio parere.

Il Comune si è affidato ad una squadra specializzata di tecnici che ha condotto un lungo lavoro di studio prima di produrre la progettazione dell’intervento. Una fase preliminare necessaria per adottare tutte le misure atte a liberare i residenti dalla minaccia dei continui allagamenti. Insomma si vuole mettere definitivamente alle spalle la piaga degli allagamenti nel quartiere Musicisti. Via Licinio Refice è un’area classificata “R4 a rischio idrogeologico molto elevato” e che penalizza fortemente il futuro di migliaia di cittadini del quartiere.



La pioggia molto intensa ha causato un importante allagamento su via Di Vagno. Qui l’acqua si è velocemente alzata, ma il sistema di deflusso ha funzionato bene e si è rapidamente abbassata. In questa arteria, prima dei lavori effettuati, quell’acqua sarebbe rimasta a stagnare per ore, cosa che non è si è verificata ieri. Lungo via Di Vagno e via Occhibianchi nell’autunno scorso sono state installate nuove tubature più larghe e realizzate nuove caditoie, per consentire un deflusso dell’acqua più agevole sia sopra sia sotto il suolo.

Disagi, sempre ieri, anche all’incrocio di Borgo Croce. Qualche auto è rimasta in panne a causa dell’allagamento. In qualche punto è straripato nelle campagne tra Villa Castelli e Francavilla il Canale Reale.

Il nubifragio oltre ad allagare molte strade del centro cittadini ed alcuni capannoni della zona Pip senza gravi conseguenze, ha causato una infiltrazione d'acqua nel corridoio del reparto di Medicina dell'ospedale Camberlingo.