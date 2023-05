Scoppia l'estate in Puglia: tutti al mare. Ma il ponte del 2 Giungo è a rischio pioggia. Ecco le previsioni meteo

In Puglia è ormai estate, la colonnina di mercurio raggiunge i 30 gradi e il mare fa sentire il proprio richiamo. Attenzione però, il Ponte del 2 Giugno poterà delle piogge e cielo nuvoloso. In generale la settimana proseguirà con cielo sereno (o poco nuvoloso), ma il prossimo fine settimana potrebbe nascondere qualche sgradita sorpresa. Ecco le previsioni meteo.

Tutti al mare

Il litorale ionico salentino è già stato preso d'assalto dagli amanti della tintarella, arrivata in netto ritardo quest'anno sulla tabella di marcia.

Se negli anni precedenti primi bagni e scottature erano prerogativa del mese di aprile - tutt'al più maggio - quest'anno il maltempo ha imposto weekend in casa causa pioggia e vento forte. Oggi però la giornata decisamente stiva ha spinto i salentini nella zona di Porto Cesareo. E domani si potrà bissare.

Domenica 28 maggio

Chi avrà la possibilità protrà andare al mare anche nella giornata di domani - domenica 28 maggio - grazie all'alta pressione che «si rafforza ulteriormente determinando tempo assolato con al più qualche sparuto annuvolamento all'alba. Nello specifico su Daunia, litorale ionico e Salento cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata; su murge, litorale adriatico settentrionale e litorale adriatico meridionale giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino - spiegano gli esperti di 3bmeteo. com - sul Tavoliere giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio. Venti moderati dai quadranti nord-occidentali; Zero termico nell'intorno di 3100 metri. Basso Adriatico e Canale d'Otranto mosso.

La settimana

Le previsioni per i primi giorni della settimana confermano una sistuazione di stabilità dal punto di vista meteorologico. Fino alla giornata di giovedì però quando nel cielo inizierà a vedersi qualche nuvola a causa di «una circolazione depressionaria si approfondisce sulla Regione determinando molte nubi sin dal mattino, con tendenza a peggioramento dal pomeriggio con deboli piogge sparse».

Il ponte del 2 Giugno

Purtroppo il prossimo fine settimana - salvo un aggiornamento meteo - non annuncia nulla di buono. «La circolazione depressionaria, responsabile di deboli piogge diurne, si allontana favorendo l'ingresso di aria più secca in serata responsabile di schiarite. Nello specifico su Daunia, Tavoliere, litorale adriatico settentrionale e litorale adriatico meridionale nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Schiarisce in serata; sulle murge cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana. Schiarite in serata; sul litorale ionico cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge - spiegano da 3bmeteo.com - . Graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata; sul Salento cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti nord-occidentali; Zero termico nell'intorno di 3300 metri. Basso Adriatico e Canale d'Otranto poco mosso».