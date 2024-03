La Puglia nella morsa del vento: alberi caduti, dirottati 5 aerei. Video

Forte vento e grossi disagi a Bari e in provincia. Fin dalle prime ore del mattino, lo scirocco ha soffiato con una velocità media di 30 chilometri orari, con raffiche che hanno raggiunto in città i 70 chilometri orari (mentre in provincia si è arrivati agli 85-90). Diversi i disagi registrati e tantissimi gli interventi dei vigili del fuoco e della polizia locale. A Bari si registrano alberi caduti e cornicioni pericolanti oltre a pali della luce e semafori fatti cadere dalle raffiche di vento. Cinque i volti dirottati dall’aeroporto di Bari verso altri aeroporti (Brindisi e Pescara) a causa dell’impossibilità di atterrare per le folate improvvise di scirocco. Chiusi cimiteri e parchi cittadini.

In provincia, sono stati tanti gli interventi dei vigili del fuoco a Turi, Capurso, Valenzano, Sammichele, Cellamare, Conversano.

A Turi un grosso albero è stato sradicato ed è caduto in strada, e lo stesso dicasi per Capurso dove diversi sono stati gli interventi dei vigili del fuoco anche nei cantieri. A Trani, il vento ha provocato la caduta di un pino su una Fiat 500 parcheggiata in via Borsellino. L’auto è stata praticamente distrutta. In via Falcone, invece, nei pressi della scuola, un altro pino è caduto sulle auto in sosta senza provocare grossi danni.

Allerta gialla regionale in tutta la Puglia. Anche a Lecce chiusi i parchi cittadini. Il bollettino diramato dalla Protezione civile regionale annuncia vento di burrasca anche domani, specie nelle province meridionali e temporali su tutta la regione.