Maltempo, pioggia e vento forte sulla Puglia. La settimana inizia all'insegna dei temporali. Le previsioni meteo

Non si ferma il maltempo sull'Italia. Dopo le perturbazioni del weekend, anche questa settimana si aprirà con piogge, temporali, neve e venti forti. Una situazione, questa, che andrà avanti almeno fino al weekend del 9-10 marzo, come riportato dalle previsioni di 3BMeteo. In Puglia, dopo una breve tregua domenica, oggi - lunedì 4 marzo - una nuova perturbazione investirà le regioni di Sud-Est con piogge diffuse, localmente a carattere di rovescio, e nevicate sull'Appennino a partire da 1000-1300m di altitudine. La Protezione civile ha diramato un'allerta meteo per vento e pioggia valida dalla mezzanotte del 4 marzo e per le successive 12 ore. Tra martedì e giovedì persisteranno condizioni di spiccata variabilità per la formazione di un nuovo vortice depressionario sull'Italia centrale. Nelle prossimore il tempo dovrebbe migliorare, ma nel fine settimana torna la pioggia. Ecco le previsioni meteo in Puglia.

