Salento, fulmini sul sagrato della chiesa di San Matteo: allarmi e tv in tilt Video

Nel cuore del centro di Lecce, nel corso della giornata di lunedì si è assistito ad una vera e propria scarica di fulmini che hanno provocato non pochi problemi alla rete elettrica, causando disagi diffusi agli abitanti e alle attività commerciali. Quello più spettacolare è sicuramente quello che è caduto davanti al sagrato della chiesa di San Matteo, nel cuore del centro storico, un fenomeno metereologico che è stato ripreso da un fortunato cittadino, che oltre ad aver colto il momento in cui il fulmine arriva al suolo, è stato anche particolarmente fortunato a non aver riscontrato delle conseguenze.

Disagi sono stati riscontrati anche nelle zone limitrofe in diverse strutture ricettive: «Dopo la caduta del fulmine ho avuto diversi problemi all'impianto elettrico - racconta Tiziano Marazia, gestore di un b&b-. In alcune delle stanze della mia struttura non si accede più la luce ed ho problemi al segnale della televisione. I tecnici interpellati mi hanno detto che si tratta di un problema legato all'elettricità sprigionata dal fulmine».

I disagi

Infatti la potente scarica ha provocato danni significativi alla rete elettrica, interrompendo l'alimentazione in diversi immobili circostanti. Alcune famiglie si sono trovate senza elettricità, mentre molti negozi e uffici hanno dovuto sospendere temporaneamente le loro attività a causa dell'assenza di energia elettrica.

«A quarantotto ore di distanza abbiamo ancora problemi -spiega Danilo Stendardo, titolare del Road 66-. L'impianto di filo diffusione della musica è danneggiato, mentre così come ci sono dei problemi anche alla rete elettrica. Ci vorrà sicuramente del tempo per capire dove intervenire e come risolvere il problema». Le squadre di tecnici della compagnia elettrica locale sono immediatamente intervenute per ripristinare il servizio nelle zone in cui è avvenuto un momentaneo distacco. I problemi non sono mancati anche in alcune abitazioni private in cui la corrente è completamente saltata per diverso tempo: «Dopo il bagliore di luce provocato dal fulmine, immediatamente tutti gli apparecchi elettronici hanno smesso di funzionare -racconta Elvira Talesco, residente-. La vera e incredibile fortuna è che il fulmine, oltre a non aver colpito delle persone, non ha provocato danni agli immobili e alla chiesa, visto che la scarica si è abbattuta in uno spazio veramente ridotto, solo pochi metri di distanza avrebbe potuto creare danni irreparabili alla storica chiesa di San Matteo, per non parlare di alcune abitazioni private in pietra leccese che avrebbero potuto subire conseguenze ben più gravi del distacco momentaneo della corrente».