Maltempo "estremo" anche sulla Puglia, piogge e temporali. Allerta gialla domani (ma poi arriva la primavera)

Allerta meteo in Puglia insieme ad altre sei Regioni in Italia. Freddo, pioggia e vento. Il terzetto che contraddistinguerà anche questo inizio settimana non solo al Sud. L'italia è nella morsa del maltempo: piogge e temporali stanno interessando in queste ore soprattutto Lazio, Campania, Molise interno mentre piogge più deboli sono presenti sul versante adriatico e residue al Nord. Come scrivono gli esperti di 3bmeteo, gli accumuli più abbondanti fino alla mezzanotte sono stati registrati in Liguria con punte di 40mm nel Savonese. Sui settori alpini la neve è caduta fino a quote collinari, a tratti anche sotto ai 500m con accumuli compresi tra i 10 e i 20cm. Qualche fiocco anche sull'Appennino ma con accumuli modesti.

Emanate allerte arancioni (media gravità) in Emilia Romagna e in Liguria. Attenzione per possibili criticità anche in Abruzzo, Campania, Lazio, Molise e Puglia. Per la Protezione civile la giornata sarà caratterizzat da "precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia settentrionale e meridionale, con quantitativi cumulati generalmente moderati; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul restante territorio regionale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati; Venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali, in attenuazione".

Ma mercoledì arriva la primavera: le previsioni infatti annunciano l'arrivo dell'anticiclone africano dalla Penisola Iberica e ancor prima dal Marocco, raggiungerà gran parte d’Italia riportando un’atmosfera stabile, soleggiata e anche mite.

Vediamo insieme le previsioni meteo per i prossimi giorni